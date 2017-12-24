Galatasaray ile Göztepe arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içindeki bir pozisyonda yerde kalan Yasin Öztekin penaltı bekledi. Pozisyona Galatasaray'ın yedek kulübesi de tepki gösterdi. Oyunun devamında yedek kulübesine gelen topa vuran sarı-kırmızılı futbolcu Koray Günter, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
Koray Günter, yedek kulübesinde sarı kart gördü
24.12.2017 - 21:08 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Göztepe ile oynanan maçın 59. dakikasında yedek kulübesine doğru gelen topa sert bir şekilde vuran Koray Günter, sarı kart gördü.
Etiketler : koray günter,galatasaray,göztepe,süper lig,
530438 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530438.aspx
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4
3
26
14
12
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