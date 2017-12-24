Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlanmasına 1 maç kaldı. Süper Lig'de Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Sivasspor, güçlü rakibini 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Diğer yandan Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından da ligde puan durumu oldukça değişti, Başakşehir ligi lider bitirmeyi garantiledi. Başakşehir'i 1 puan geriden Galatasaray takip etti. İşte Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig puan durumu, dün oynanan Bursaspor - Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş ve Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından ve bugün oynanan Kayserispor - Yeni Malatyaspor, Karabükspor - Trabzonspor, Kasımpaşa - Başakşehir ve Galatasaray - Göztepe maçları ile puan durumunda görünüm değişti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22 ARALIK CUMA

Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1

23 ARALIK CUMARTESİ

Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1

24 ARALIK PAZAR

Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 0-1

Karabükspor - Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa - Başakşehir: 1-2

Galatasaray - Göztepe: 3-1

25 ARALIK PAZARTESİ

Osmanlıspor - Akhisarspor: