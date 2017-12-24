Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlanmasına 1 maç kaldı. Süper Lig'de Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Sivasspor, güçlü rakibini 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Diğer yandan Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından da ligde puan durumu oldukça değişti, Başakşehir ligi lider bitirmeyi garantiledi. Başakşehir'i 1 puan geriden Galatasaray takip etti. İşte Süper Lig puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)
Süper Lig puan durumu, dün oynanan Bursaspor - Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş ve Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından ve bugün oynanan Kayserispor - Yeni Malatyaspor, Karabükspor - Trabzonspor, Kasımpaşa - Başakşehir ve Galatasaray - Göztepe maçları ile puan durumunda görünüm değişti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
22 ARALIK CUMA
Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1
23 ARALIK CUMARTESİ
Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1
Sivasspor - Beşiktaş: 2-1
Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1
24 ARALIK PAZAR
Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 0-1
Karabükspor - Trabzonspor: 1-1
Kasımpaşa - Başakşehir: 1-2
Galatasaray - Göztepe: 3-1
25 ARALIK PAZARTESİ
Osmanlıspor - Akhisarspor: