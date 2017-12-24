Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş, “Çok mutluyuz Fatih hoca gibi bir insanın bize katıldığı için. Son 20-30 seneye bakarsak Galatasaray tarihi değiştiren bir hoca. 2 gün çalışma fırsatımız var. Kendi oyununu bize gösteremedi. İkinci devre, kampta bambaşka bir Galatasaray göreceksiniz dedi. Mutlu olmamızı istedi. Yine sahada düşündüğümüzü yapmamızı istedik. 3-1’lik galibiyetle devreyi kapattık. İkinci yarı iyi kampla iyi çalışmayla şampiyon olmak istiyoruz. Dönemler gelir, çok forma şansı gelir, dönem gelir forma şansı bulamazsınız. Biz profesyonel futbolcuyuz. Biz rekabet içindeyiz. 11 kişi oynayabiliyor. Hocam bugün bana bir anda şans verdi. Isın, seni oyuna sokacağım dedi. Hazır olmanız lazım. 90 dakika konsantre olup, maçı takip etmeniz lazım” diye konuştu.
“Fatih hoca geldiği için mutlu olduk”
24.12.2017 - 22:37 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Fatih Terim’in takımın başına geçtiği için mutlu olduklarını söyledi.
Etiketler : sinan gümüş,galatasaray,fatih terim,süper lig,
530456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530456.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa 1 - 2 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4