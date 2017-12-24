Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Göztepe’yi 3-1 yendi. Teknik Direktör Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından sarı-kırmızılılar ilk maçtan galibiyetle ayrılarak devre arasına puan kayıpsız girdi. Ligde bu hafta ise büyük kayıpları yaşadı. Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe de Konya deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Rakiplerinin tanıdığı bu fırsatını değerlendiren Galatasaray, ligde ikinci sıraya yükseldi.

Lider Medipol Başakşehir ise İstanbul derbisinde Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.