Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ilk devresinin son haftasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray’da yeni Teknik Direktör Fatih Terim, forvet hattını bozmadı ve Fransız golcü Bafetimbi Gomis’e şans verdi. Tudor’un döneminde ligde maç kaçırmayan Gomis, 14 kez fileleri havalandırmıştı. Yıldız golcü, Göztepe karşısında gol atamadı ama asist yaptı. Fransız futbolcu, 19. dakikada Garry Rodrigues’in golünün pasını verdi. Gomis, böylece sezon 4. asistine ulaştı.