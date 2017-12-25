Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Alınan beraberlik için “Avantaj kaybettik” yorumu yapan Kocaman, “Ancak 6-7 hafta önceki tabloyla şu anki durumu kıyasladığımızda her şey planladığımız gibi gitti. İlk yarı sonu itibarıyla ligde istediğimiz yerdeyiz” ifadesini kullandı. Konyaspor’un ciddi bir rakip olduğunu dile getiren Aykut Hoca, “Bu takım Marsilya deplasmanında çok iyi mücadele etti. Bize karşı da aynı şekilde oynadılar. Defans ve kaleciyi iyi kullanıyorlar, uzun topla çıkıyorlar” derken, “Bunları biliyorduk. İlk yarıda o bölgede baskı kuramadık. Bu yüzden sıkıntı yaşadık” değerlendirmesinde bulundu.

2 ay sonra görün...

Fenerbahçe’nin gelecek vadeden bir ivme yakaladığını söyleyen Aykut Kocaman, “Artık 60. dakikadan sonra çok iyi oynayan, rakipleri bitiren bir takım olduk. Göreceksiniz, 2 ay sonra bunu çok daha iyi yapan, rakiplerine oyununu kabul ettiren, daha baskılı, hızlı bir takım olacağız” derken, “Doğru yolda gidiyoruz. Düzenli, ısrarlı oyunla ikinci yarıda bütün maçlarımızı kazanacağız” iddiasında bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya, “Takviye isteyeceğiz ama çok kolay bir şey değil. Doğru oyuncuyu bulmak, mali akışını da doğru anlamda yapmak gerekiyor” cevabı veren Kocaman, Konya karşısındaki ilk 11 tercihi için ise, “Oyunun bütününde başka hikâyeler var. Sahaya forvetle çıksaydık o zaman başka şeyler olacaktı” yorumu yaptı.