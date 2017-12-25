Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da dün gece dev buluşma gerçekleşti ve Fatih Terim, 4. kez Sarı-Kırmızılı takımın başına geçti.

Gamaspor'un haberine göre; Galatasaray Futbol Takımı Medya Koordinatörü Hasan Tankaya, Galatasaray'ın Göztepe'yi Türk Telekom Stadı'nda 3-1 mağlup ettiği maçta her zamanki yerini değiştirdi.

DOĞU ALT TRİBÜNE TRANSFER OLDU

Göztepe maçına kadar karşılaşmaları yedek kulübesinin arkasından izleyen Hasan Tankaya, Fatih Terim'in gelişiyle maçı Doğu Alt tribününde izledi. Florya'da yeniden yapılanmaya gitme kararı alan Terim'in iletişim direktörü Hasan Tankaya ile yolları ayırması bekleniyor.

Bundan sonraki süreçte Terim'in medya ilişkilerini Hande Sümertaş sağlayacak.

''KRİZİ O SIZDIRDI'' İDDİASI

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda medyada yer alan ''Prim kavgası'' haberlerinin Terim'in danışmanı Bülent Bayraktar ve Medya Departman Sorumlusu Hande Sümertaş tarafından sızdırıldığı iddia ediliyordu. Hatta Bilal Meşe ile Arda Turan olayından sonra Arda'nın Terim'e, Bayraktar ve Sümertaş'ın gönderilmesi şartını koştuğu ileri sürülmüştü.