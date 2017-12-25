Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Lokeren'den Tayland ekibi Buriram United'a kiralanan ve 34 maçta 34 gol 11 asist yaparak takımını şampiyonluğa taşıyan Brezilyalı yıldız için, Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada çağrıda bulundu.

TRABZON'A GEL

Jaja'yı yeniden Trabzonspor'da görmek isteyen taraftarlar futbolcunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa onlarca yorum yaparak "Trabzon'a gel" çağrısı yaptılar.

Ayrıca Başkan Muharrem Usta'ya da seslenen taraftarlar 31 yaşındaki futbolcunun transferini istedi. Bazı taraftar siteleri de Brezilyalı futbolcunun bordo mavililere önerildiğini ve gündemde olduğunu iddia etti.

Yönetim, Rıza Çalımbay'la yapılacak son görüşmenin ardından son kararını verecek.





JAJA DA GELMEK İSTİYOR

Sezon sonuna kadar Tayland liginde oynayacak olan Jaja'nın Belçika'ya dönmeye sıcak bakmadığı ve imkanlar oluşması halinde Trabzonspor'a dönmek istediği ifade edildi.