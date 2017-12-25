Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk yarısının kapanış maçında Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Lig'de son 8 maçını kazanamayıp düşüşe geçen Akhisarspor, ilk yarının son karşılaşmasında düşme hattında yer alan Osmanlıspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle maçı tribünden izliyor. İki takım da zorlu mücadeleyi kazanıp sezonun ilk periyodunu moralli kapatmak istiyor. Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Özgür Yankaya yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak Osmanlıspor Akhisarspor maçını turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

OSMANLISPOR 0-0 AKHİSARSPOR MAÇI [CANLI]

11'LER

Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Pinto, Anıl, Numan, Vrsajevic, Lawal, Musa, Özer, Regattin, Umar, Doukara

Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Onur, Mustafa Yumlu, Orhan, Ömer, Sissoko, Soner, Serginho, Olcan Adın, Barbosa, Muğdat

Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında 6-1’lik skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra galip gelemediği 8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Ege temsilcisinde kart cezalısı oyuncular Miguel Lopes ile Caner Osmanpaşa’nın yanı sıra sakatlıkları süren Daniel Larsson, Paulo Henrique ile kaleci Fatih Öztürk yarınki maçta forma giyemeyecek, Marvin Emnes’in de hafif sakatlığı bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig’de 5. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 5 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşma için bugün Ankara’ya gidecek ve son çalışmasını burada yapacak. Osmanlıspor müsabakasının ardından Akhisar’a dönmeyecek Manisa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 28 Aralık Perşembe günü oynayacağı Boluspor karşılaşması için Bolu’ya geçecek.