Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

Ayrılık sonrası şuan takım çalıştırmayan Hikmet Karaman'ın Alanyaspor kulübü ve Başkan Hasan Çavuşoğlu'nu twitter'dan takibe alması dikkat çekti.