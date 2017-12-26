Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, Göztepe galibiyeti sonrası derin bir nefes aldı. Seçim öncesi diğer adaylardan ses seda çıkmaması camiada suların durulması Özbek’i iyice rahatlatırken ağırlık, transfer çalışmalarına verildi. Fatih Terim’le yapılan zirvede ise “sol bek” konusu masadaydı. Başkan Dursun Özbek sportif direktör Cenk Ergün’den aldığı transfer raporunun ardından Fatih Terim’le istişare yaptı. Terim, kulübü ekonomik anlamda zora sokmadan sol bek ihtiyacının karşılanmasını talep etti. Özbek’in verdiği transfer raporunda Asamoah ve menajeriyle kurulan bağlantının iyi olması ibreyi Juventuslu sol beke kaydırdı. Terim, Asamoah’ın çok üst düzey bir futbolcu olduğunu ve takımda görmeyi istediğini bildirdi.



Kampa yetişsin

Listede Atletico Madrid forması giyen ve bonservis ücreti 5 milyon avro civarında olan 32 yaşındaki Felipe Luis ile beraber Bursa’da ve Avustralya Millî Takımı’nda iyi işler çıkaran Aziz Behich var. Aslan’ın ekonomik menüsünde ise kiralık gönderdiği Lionel Carole bulunuyor. Şu an Sevilla’da kiralık olarak forma giyen Lionel Carole için nabız yoklayan sarı-kırmızılı yetkililer İspanyol ekibinden “350 bin avroluk kiralama ücreti geri öderseniz sözleşme fesih konusunu masaya yatırırız” cevabını aldı. Terim’in en büyüm arzusu ise yeni sol bekin kamp dönemine yetişmesi.

ASLAN'IN ADAYLARI

1) Asamoah (29)

Kulüp: Juventus

Sözleşme bitiş: 30.06.2018

Bu sezon: 9 maç, 1 asist

2) Filipe Luis (32)

Kulüp: A. Madrid

Sözleşme bitiş: 30.06.2019

Bu sezon: 18 maç, 1 gol, 1 asist

3) Aziz Behich (27)

Kulüp: Bursaspor

Sözleşme bitiş: 30.06.2019

Bu sezon: 16 maç, 5 gol, 1 asist

4) Lionel Carole (26)

Kulüp: Sevilla (Kiralık )

Sözleşme bitiş: 31.05.2018

Bu sezon: 8 maç, 1 asist