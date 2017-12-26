Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof.Dr. Duygun Yarsuvat’ın başkanlığa aday olacağı iddia edildi. Galatasaray’ı mayıs ayında seçime kadar yönetecek bir ekip oluşturma çalışması içinde olan Yarsuvat’ın, istediği adayı bulamaması halinde göreve 6 aylığına talip olmayı planladığı öğrenildi. Duygun Yarsuvat daha önce yaptığı açıklamalarda Dursun Özbek’in ‘baskın seçim’ kararını eleştirmişti.

Yeni yönetimin süresi 3 yıl

Galatasaray’da Dursun Özbek yönetiminin olağanüstü seçim kararı almasının ardından 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak kongrede seçilecek yönetimin görev süresi merak konusuydu. Bu konuda soru işaretleri vardı. Dün kulüpten yapılan açıklamada yeni seçilecek yönetimin görev süresinin 3 yıl olacağı duyuruldu.