Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ın transfer dönemi çok sıcak geçecek görünüyor. Cenk Tosun’un için Everton kulübü resmi teklifini yaptı. Ancak yıldız futbolcu için gelen 20 milyon avroluk teklif beğenilmedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün yaptığı açıklamada, Cenk Tosun’un değerinin 20 milyon avrodan daha fazla olduğunu söyleyerek ‘tok satıcı’ tavrını sürdürdü. Pazarlıkların hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken, Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun’un sosyal medyadan İstanbul’a veda eden paylaşımı ise transferin kısa süre süre içinde gerçekleşeceğini gösterir nitelikteydi. Öte yandan Cenk Tosun beğenilmeyen 20 milyon avroluk teklifle gitse bile rekor kıracak. Golcü oyuncu Türkiye’den yurt dışına çıkan en pahalı Türk oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Rekor şu anda 15 milyon avro ile Başakşehir’den Roma’ya giden Cengiz Ünder’e ait.



Demba Ba sabırsız

Cenk Tosun’un ayrılığı gerçekleşirse yerine gelecek oyuncu da şimdiden hazır: Demba Ba... Beşiktaş Kulübü’ne geri döneceği konuşulan Senegalli golcü, sosyal medya hesabı Twitter’daki konumunu “Beşiktaş JK” olarak değiştirdi. Demba Ba’nın bu hareketi söylentileri güçlendirdi. Çin kulübü Shenhua ile görüşen Demba Ba’nın alacaklarından vazgeçtiği ve Beşiktaş’a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in de onay vermesiyle 32 yaşındaki golcüyü yedekte tutuyor. Her fırsatta Demba Ba’yı çok sevdiğini ve takımda görmek istediğini söyleyen Fikret Orman, sözleşmesi bitecek olan yıldız golcüyü kadroya dahil etmekte kararlı. Devre arasında Cenk Tosun’un satılması durumunda, Demba Ba geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kadroya dahil edilecek.

ADA’NIN GÖZDESİ

Cenk Tosun, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin ilgi odağı oldu. Golcü oyuncuyu sezon başında yine Premier lig ekiplerinden Newcastle United ve Crystal Palace transfer etmek istemişti. Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace menejeri Roy Hodgson da golcü futbolcu için ‘’Cenk Tosun’u beğeniyorum ama alırsak sürpriz olur’’ demişti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan yıldız futbolcu 13 gol atma başarısı gösterdi.

İSTANBUL’A VEDA

Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun’dan İstanbul veda paylaşımı geldi. Fotoğrafın altında “Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken...” yorumu dikkat çekti.

Fellaini Beşiktaş’a mı geliyor?

İngiliz basını Fellaini’nin Manchester United’dan kesin olarak ayrılacağını yazdı. Futbolcunun birinci seçeneğinin Çin’den gelen astronomik transfer teklifleri olduğunu yazan İngilizler, ikinci seçeneğin ise Beşiktaş olduğunu belirtti. 30 yaşındaki orta sahanın para için Çin’e gitmezse Beşiktaş’a geleceği iddia edildi.