Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemde belki de en çok merak edilen konu olan Arda Turan hakkında net konuştu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Orman “Arda Turan ile ilgili fikrimi daha evvel de sordunuz, anlattım. Şahsen çok sevdiğim, çok da önemli bulduğum bir oyuncu. Arda’nın oynadığı bölgede oyuncu yoğunluğumuz var. Arda’ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şu an için böyle bir gündemimiz yok” diyerek iddialara nokta koymuş oldu. Arda’nın Beşiktaş’ın kaptanı Tolga Zengin’le çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına da ‘Kaptan’ yazmasının ardından Beşiktaşlı bazı yöneticilerin bu transferi bitirmek için ısrarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.

Terim’le dostuz

Başkan Orman, Galatasaray’ın yeniden başına geçen Fatih Terim’le görüştüğünü söyledi. Katıldığı bir açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, “Az önce Fatih Terim ile görüştüm. Kendisine başarılar diledim. Sahada rakibiz ama saha dışında dostuz” diye konuştu.

Denis Boyko PAOK yolcusu

Beşiktaş’ta bir türlü bekleneni veremeyen Denis Boyko’nun devre arasında Yunan takımı PAOK’a transfer olması bekleniyor. Ukraynalı kalecinin menajeri de sosyal medyadan yaptığı açıklama ile transferin habercisi oldu. Ocak 2016’da 3,3 milyon avro bonservis ödenen Boyko, geçen sezonun başında Malaga’ya kiralanmıştı.