Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Ara transferde kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman ile Başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Kritik zirvede takımdaki oyuncular tek tek masaya yatırılırken gönderilecek isimler de büyük ölçüde netlik kazandı. Yeni yabancılara yer açmak için kontenjanı boşaltmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde bileti uzun zaman önce kesilen Robin van Persie’den sonra Fernandao da gözden çıkarıldı. Ancak Aykut Kocaman, yeni bir golcü şartıyla sambacının gönderilmesine onay verdi. Ozan Tufan da listeye dâhil edildi. Kocaman’ın gözünden düşen genç yıldız iyi bir teklif gelirse satılacak ya da kiralık olarak gönderilecek.

KAMENİ GÖZDEN ÇIKARILDI

Genç golcü Ahmethan’ı da tecrübe kazanması için kiralık göndermeyi planlayan Aykut Kocaman’ın sürprizi ise Kameni oldu. RvP’den boşalacak kontenjanı Elif Elmas’la dolduracak tecrübeli çalıştırıcı, yeni lejyonerlere yer açmak için Kamerunlu kaleciden vazgeçebileceğini belirtti. Zirvenin en önemli kararı ise kulübü sıkıntıya sokacak bir adım atılmayacağı oldu. Finansal Fair Play çerçevesinde sezon sonunda en fazla 10 milyon avro zarar açıklama şansı olan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyacak. Gerekirse mevcut oyuncularla devam edilecek. Aykut Kocaman eksikleri, alt yapıdan yetişen Yiğithan, Samed, Oğuz Kağan ve Ahmethan’la kapatmaya çalışacak.

Ozan Tufan pazarlığı

Fenerbahçe’de mutsuz olan Ozan Tufan’ın La Liga’ya transfer olacağı iddia edildi. İngiltere ve Portekiz’den talipleri olan Ozan’ın Deportivo’yla anlaştığı öne sürüldü. La Liga’da sıkıntılı bir sezon yaşayan Deportivo ile Fenerbahçe arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.



Alper Potuk inanıyor

Kötü başladığı sezonda ilk yarıyı 3. sırada kapatan Fenerbahçe’de oyuncular şampiyonluktan emin. Volkan, Skrtel ve Josef şampiyon olacaklarını iddia ederken, Alper Potuk da “Biz Fenerbahçe’yiz ve hedefimiz belli. Gerçek potansiyelimizi gösterdiğimizde şampiyon olmamız hiç zor değil” diye konuştu.