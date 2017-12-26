Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Banvit, deplasmanda Anadolu Efes’i 99-77 mağlup etti. Bandırma ekibi Stimac ve Arda Erdoğan’ın skorerliğine mukabil Vidmar, Caloiaro ve Rautins’in sayılarıyla ilk çeyreği 29-20 üstün tamamladı. Thomas ve Kulig’le üretkenliğine devam eden misafir ekip Dragic-Muhaymin Mustafa ikilisinin sayılarına rağmen soyunma odasına da 51-42 önde gitti. 24. dakikada 55-46’lık üstünlük kuran Banvit son çeyreğe de 74-56 galip girdi. Efes boyalı alanda Rautins ve Vidmar’ı bir türlü durduramayınca Banvit maçtan 22 sayılık farkla galip ayrıldı: 99-77. Misafir ekipte Kulig 23, Caloiaro 22 sayıyla galibiyetin mimarları olurken, Efes’e Stimac’ın 23 sayısı yetmedi.

YARIM DÜZİNE

Rakibi önünde baştan sona üstün oynayan Banvit, ligdeki 6. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ataman kızdı

Efes’in yeni başantrenörü Ergin Ataman, “Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes’te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz” dedi.