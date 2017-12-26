Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor’un evinde Akhisar’ı 3-2 yendiği Süper Lig’in ilk yarısının kapanış maçı adeta aksiyon filmi gibiydi. 21’deki Özer’in kafa vuruşunda top direkten döndü. 5 dakika sonra Vrsajevic, Barbosa’yı indirdi, penaltıydı. Musa kaleciyi terse yatırdı: 1-0. 36’daki Olcan’ın ortasında Soner tabelayı eşitledi: 1-1. 49’da Umar ev sahibini bir daha öne taşıdı: 2-1. 5 dakika sonra yine Umar vurdu, direk golüne mani oldu. 59’da penaltı kazanan Akhisar’da Soner fırsatı kaçırmadı: 2-2. 4 dakika sonra Ömer Bayram çift sarıdan atıldı, Ege ekibi 10 kişi kaldı. 68’de Regattin’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direkten dönen topu Umar tamamladı: 3-2.

