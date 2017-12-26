Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'dan çok ilginç bir paylaşım geldi. 34 yaşındaki oyuncu kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla elinde bir şampiyonluk kupası olan fotoğrafını paylaştı ve "Her şey için teşekkür ederim" yazdı.

Bu mesaj futbolseverlerin "Quaresma veda mı etti? Transfer mi oldu?" sorularını sormasına sebep oldu. Yıldız oyuncunun ismi Katar kulüpleriyle anılıyordu.

Arda Turan'ın önü mü açılıyor?

Quaresma'nın bu hareketi ise başka bir muhtemel transferi daha gündeme getirdi. Arda Turan'ın oynayabileceği mevkilerde Quaresma'nın yanı sıra Talisca, Babel, Lens, Orkan gibi oyuncuları bulunan Beşiktaş'ın muhtemel bir ayrılık durumunda Arda'yı transfer etme ihtimali de böylece artmış oldu.

Katar'dan teklifler aldığı iddia edilen Quaresma geçen sezon 3 şubatta sözleşmesini Siyah Beyazlılar'la 2020 yılına kadar uzatmıştı.