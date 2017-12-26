Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Quaresma’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili konuştu. 2016-2017 sezonunun şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma, bu fotoğrafa ’Her şey için teşekkürler’ yazmış ve kafaları karıştırmıştı. Siyah-beyazlı yönetici Umut Güner, Quaresma’nın bu paylaşımının altında herhangi bir şey aranmaması gerektiğini söylerken, "Quaresma 2017 senesine teşekkür etti. Bir nevi evrene mesaj gibi. Kupalı fotoğrafın olması da 2017’nin kendisi için iyi geçtiğini ifade ediyor" açıklamasını yaptı.

"ARDA İLE İLGİLİ GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Bu sezon yapılan transferlerde başrol oynayan Umut Güner, Vida transferini de bitiren isim olmuştu. Son günlerde Beşiktaş’ın Arda Turan’la anlaşacağı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili de konuşan Umut Güner, "Arda Turan’la ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir girişimimiz olmadı" diye konuştu.