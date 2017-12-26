Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol Gazetesi El Periodico, Barcelona'nın deplasmanda 3-0 kazandığı Real Madrid maçında Lionel Messi'nin performansını mercek altına aldı.

Bir gol atıp birinin de asistini yapan Messi'nin El Clasico'nun % 83.1'ini yürüyerek geçirdiği ortaya çıktı. 90 dakikanın % 10.8'inde jog temposuyla mesafe kat eden Messi, dev maçın sadece % 4.95'inde koştu ve % 1.15'inde sprint attı.

Analizde "Lionel Messi, Barcelona'nın La Liga'da bütün dakikalarını oynayan tek isim olarak enerjisini koruyarak kullanmaya ihtiyacı vardı" yorumu yapıldı.