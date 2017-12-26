Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk kupasıyla fotoğrafını paylaşan Quaresma, "Her şey için teşekkürler" mesajını yazdı. Portekizli'nin bu mesajı "2017'ye veda mı yoksa takımdan ayrılıyor mu?" tartışmaları çıkarttı. Ancak Quaresma'nın 2017 ve 2018 ifadelerini hiç kullanmaması "Ayrılıyor mu?" tartışmalarını körükledi.



