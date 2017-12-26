Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.10’da özel uçak ile Konya’ya hareket etti. Trabzonspor’un Konya kafilesinde izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra, tedavisi devam eden Batuhan, hafif sakatlığı bulunan Volkan ile hasta olan N’Doye yer almadı.