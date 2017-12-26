Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan’daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 15.38 sıralarında Çad’ın başkenti Encemine’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Encemine Uluslararası Havalimanı’nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Çad Cumhurbaşkanı Idriss Debi ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak. Erdoğan, sonrasında Çad Cumhurbaşkanı Debi ile imza törenine katılacak ve iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek. Debi tarafından Erdoğan onuruna resmi yemek verilecek. Erdoğan, temasları sonrasında Afrika ziyaretinin son durağı olan Tunus’a hareket edecek.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakanlar, diğer yetkililer ve iş adamlarından oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.

Türkiye’den ilk kez bir cumhurbaşkanının ziyaret edeceği Afrika ülkesi Çad, insani kalkınma endeksinde 188 ülke arasında 185’inci sırada yer alıyor.