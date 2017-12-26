Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de Tottenham'ın gol makinesi Harry Kane mesaisine kaldığı yerden devam ediyor...



İngiliz golcü, Tottenham'ın kendi sahasında Southampton'ı 5-2'lik skorla devirdiği karşılaşmada yine 3 gole imza attı. 22, 39 ve 67. dakikalarda ağları havalandırıp 2017'de 8. hat-trick'ini yapan Kane, Premier Lig'de 1 yılda 39 gol atarak efsane golcü Alan Shearer'ın (36) rekorunu tarihe gömdü.



Messi'yi geride bıraktı



Ayrıca 24 yaşındaki forvet, toplamda da 56 gole ulaşarak Messi'yi solladı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla skor üreten oyuncu oldu.



7 golün atıldığı karşılaşmada, Kuzey Londra ekibinin diğer sayıları 49'da Dele Alli ve 51'de Heung-Min Son'dan geldi. Konuk takımın gollerini ise 64'te Boufal ve Tadic kaydetti.



Bu sonuçla Tottenham 20 maç sonunda puanını 37'ye yükseltti. Southampton ise 19 puanda kaldı.

