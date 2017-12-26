Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Bursaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı. Maç sonrası düzenlene basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “1-0 kazandık ama bu beraberlikten iyidir. Tabii 3’ü, 4’ü atacak pozisyonlar yakaladık ama orada tecrübe eksikliği karşımıza çıktı. Oynadığımız rakibe göre iyi bir skor aldık. İkinci maç kolay olmayacak. İkinci maça kadar daha iyi olacağız. Yapacağımız takviyeler ile 2. maçta daha iyi bir takım olarak sahada yer alacağız. Önümüzde çok kısa bir dinleme süresi var. Sonra zorlu bir periyot bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçı sonrası, “İkinci maçta işi tersine çevirerek turu geçemeye çalışacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Bursaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı. Maç sonrası düzenlene basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "İkinci yarı ilk yarıya oranla daha iyiydik. Gol atma fırsatı da yakaladık ama Gençlerbirliği kalecisi iyi iş çıkardı. İkinci maçta işi tersine çevirerek turu geçemeye çalışacağız. Mağlubiyette hava şartlarının etkili olduğunu düşünmüyorum. Hangi kurgu ile çıkarsam çıkayım ön tarafta etkinliğimiz olmadığı sürece bunların hiçbir anlamı olmayacak. İşimiz zor, eksikliklerimiz olduğu için. Ama başımız dik ayrılmalıyız bu stadyumdan. Ocak ayı itibari ile çalışmalarımıza geri döneceğiz. İkinci maçta kazanarak turu geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.