Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'daki 4. döneminde taraftarların büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Fatih Terim, Bucaspor karşılaşmasının ardından oyuncularla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak tribünlerin uzun süren çağrısı karşısında Terim, soyunma odası koridorundan geri döndü ve tribünleri selamları.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ardından bütün tribünleri tek tek gezerek selamlayan Fatih Terim için uzun süre tezahüratlarda bulundu.