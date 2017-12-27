Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Takımın başına Fatih Terim’in geçmesiyle bambaşka bir hava yakalayan Galatasaray, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında dün gece Bucaspor’u ağırladı. Mücadele başlar başlamaz oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, 8’de Donk’la golle yaklaştı. Hollandalı, yaklaşık 35 metreden sert şut çıkardı, bu topu kaleci güçlükle çeldi. Aslan üstünlük sayısı için bastırırken, 14’te Yasin, ceza sahasının solundan koşu gösteren Selçuk’a harika bir aşırtma pas attı. Kaptan müthiş ikramı geri çevirmedi ve sağ ayağıyla hiç bekletmeden vurarak topu filelere astı: 1-0. Galatasaray, öne geçtikten sonra da hakimiyetini sürdürürken ara ara da savunmada açıklar verdi. 28’de Uğurcan Yazılı sağdan derinlemesine atılan topta kaleci Eray ile karşı karşıya kaldı, şutu sağdan dışarı çıktı. 41’de Bucalı Veli’ye pres yapan Eren Derdiyok, sol çaprazda topu kapıp hızla kale önüne indi. Eren vurmak yerine Sinan’ı gördü, Sinan da boş kaleye topu yuvarladı: 2-0.

İkinci yarıda gol yok

Farkı bulan Galatasaray devreye girmeden taraftarları bir defa daha ayağa kaldırdı. Sağdan kullanılan korner sonrası çaprazda topla buluşan Sinan, sol ayağıyla içeri doğru topu yolladı. Hiç kimseye çarpmayan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0. İkinci yarıda üstünlük yine Galatasaray’daydı. Tüm hücum yönlerinden etkili olan sarı-kırmızılılar bu bölümde son hamlelerde problem yaşadı. 65’te Emre Toraman ile Tolga arasındaki elektiriklenme sahayı gerdi ama olay fazla büyütülmedi. Maçın son kısmından gol sesi çıkmazken Cimbom tur için avantajlı skoru almayı bildi: 3-0.