Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında konuştu. Söz başarılı teknik adamda: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İkinci yarının Trabzonspor için bambaşka başlaması gerekiyor ve öyle de başlayacak. İkinci yarı işimiz ilk yarıdan daha zor olacak. Kararlı olmamız gerekiyor. Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz antrenmana çıkmayanı takımda istemiyorum. İkinci yarıda her şeyi göze alıyorum. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmak istemiyoruz ama maalesef bazı oyuncular ayrılmak için ellerinden geleni yapıyor. Kesinlikle en az 1-2 transfere ihtiyacımız var ama önemli olan kulübün menfaati. Mas’ın gitmesini istemiyorduk ama onun da kendine göre düşünceleri var. Giderse yerine mutlaka birini alacağız. Mas’tan memnunum. Oynasa da oynamasa da problemi olmadı. Trabzonspor’un öyle oyunculara ihtiyacı var. Bir hafta içerisinde durum netleşir. Ayın 4’üne kadar kampa kadar yüzde 99 her şeyi halletmeye çalışacağız.

“Burak’a çok yüklenmişiz”

Bizim için lig ikinci yarı başlayacak. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Aldığımız karalar var, ikinci yarı uygulayacağız. Bazı şeyleri idare ettik, bundan sonra idare etme şansımız olmayacak. Kadroda baktığınızda Rodallega ya da N’Doye oynamadığında tek golcümüz Burak. Bir de atarsa Yusuf atar. Bizim sıkıntımız zaten gol. Burak’ın dışında gol atan yok. Kanatlarımızda gol atan yok. Burayı zenginleştirmemiz gerekiyor. Kaleye gitmemiz, Burak’a yardımcı olmamız gerekiyor. Ona top taşımamız şart. Saha dışındaki olayları iyi duruma getirirsek düzelteceğiz. Saha dışı saha içini etkiliyor. Herkes çıkıp aldığı paranın hakkını verecek. Kimse bedava oynamıyor burada.