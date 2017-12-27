Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

34 yaşındaki Hollandalı için daha önce nabız yoklayan ABD ekibi LA Galaxy, sarı-lacivertli yönetimle masaya oturdu. Tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı Persie, bir aksilik çıkmazsa Ocak’ta yolcu...

Fenerbahçe'nin müzmin sakatı Van Persie için daha önce nabız yoklayan LA Galaxy, transferi ciddiye bindirdi. ABD ekibinin yöneticilerinin 34 yaşındaki santrfor için sarı-lacivertli kulüple görüşmeler başladığı dile getirildi. Amerikalı yetkililerin Fenerbahçeli idarecilerden Persie'nin durumuyla ilgili bilgi alıp teklif sunduğu kaydedilirken, son anda olumsuz bir gelişme olmaması durumunda Hollandalı golcünün F.Bahçe'ye veda edeği gelen haberler arasında.

Feyenoord takipte Bu arada sezon başından beri Persie ile yakından ilgilenen Feyenoord'un da transfer görüşmelerini takip ettiği bildirildi. Hollanda ekibinin futbol direktörü Van Geel geçtiğimiz günlerde "Persie kariyerini Feyenoord'da tamamlarsa güzel olur" demişti. F.Bahçe, RvP'yi elden çıkarıp hem maliyetinden kurtulmak hem de yeni yabancılara yer açmak amacında. (Fotomaç)