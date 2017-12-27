Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Trabzonspor Türkiye Kupas maçı A Spor canlı izle ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. İkili eleme sistemiyle oynanan Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Konyaspor, Trabzonspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 18:30'da başlayacak Konya Trabzon Türkiye Kupası maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İki Süper Lig ekibini karşılaştıracak maçta Konyaspor, güçlü rakibi Trabzonspor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak tur şansını ilk maçta kazanmak istiyor. Trabzonspor ise bir hayli zorlu geçecek Konya deplasmanından gol veya goller bularak son 16'ya çıkmanın planlarını yapıyor. Konya Trabzon maçı A Spor ekranlarından şifresiz canlı izlemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir.

Konyaspor Trabzonspor Türkiye Kupası maçı A Spor canlı izlemek için tıklayın

Trabzonspor'un Konyaspor 11'i şekillendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile hasta olan N’Doye katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışmalara yer verildi.

Bordo-mavililer bugün saat 14.30’da özel uçak ile Konya’ya hareket edecek.

TRABZONSPOR’UN ATİKER KONYASPOR MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Kamil, Uğur, Durica, Mas- Kucka, Okay- Castillo, Sosa, Olcay- Rodallega

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Aralık Çarşamba günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma 18.30'da başlayacak. Karşılaşma A SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Birçok eksik var

Konya’ya birçok eksik ile giden Trabzonspor’da, lig maçlarında fazla süre alamayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Devre arası tatiline moralli girmek isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay ise oyuncularından galibiyet dışında başka bir sonucu düşünmelerini istemiyor. Rövanş mücadelesi 16 Ocak 2018 tarihinde oynanacak.

Bordo-Mavililer Konya’ya hazır

Fırtına, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Trabzonspor kafilesi, idmanın ardından saat 14.30’da özel uçakla Konya’ya gitti. Bordo- Mavili taraftarlar, Konya Havalimanı’ndaki kafileyi çiçeklerle karşıladı. Kafilede, izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda ile rahatsızlıkları bulunan Batuhan Artarslan, Volkan Şen ve Dame N’Doye yer almadı.

Trabzonspor rakip arıyor!

Devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Trabzonspor, milli arada olduğu gibi ocak ayında da Antalya’da kamp yapacak. Oyuncularını ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlamak isteyen Rıza Çalımbay burada en az 2 hazırlık maçı yapılmasını istedi. Bu istek üzerine Bordo-Mavili yönetim, rakip belirlemek için vakit kaybetmeden harekete geçti.