Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Başakşehir Türkiye Kupası maçı A Spor canlı izle gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Giresunspor, Medipol Başakşehir ile 15:00'te kendi evinde karşı karşıya geliyor. Giresunspor Başakşehir Türkiye Kupası maçı A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanıyor. Bir üst tura çıkma adına iki maçlı eleme sistemi ile oynanan Giresunspor Başakşehir maçında konuk ekip, saha ve seyirci avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında kendi evinde mutlak galibiyet parolasıyla sahada ter döküyor. Başakşehir ise lig arasında karşılaştığı Giresunspor karşısında Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkma adına canla başla mücadele ediyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen Giresun Başakşehir maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. A Spor canlı izle linkine aşağıda bulunan başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Giresunspor Başakşehir Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı izlemek için tıklayın

Giresunspor, Başakşehir'den çekinmiyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında avantajlı skor almayı hedeflediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in en önemli ekiplerinden biri olduğunu, bu nedenle kendilerini çok zorlu bir karşılaşmanın beklediğini belirtti.

Saha ve seyirci avantajını iyi kullanmak istediklerini dile getiren Kazancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bir önceki turda yine Süper Lig'in önemli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u elemiştik. Rakibimiz Süper Lig'in güçlü ekiplerinden olabilir ancak bizim de onlar kadar kaliteli oyuncularımız var. Kesinlikle Medipol Başakşehir'den çekinmiyoruz. Avantajlı skor almak için sahaya çıkacağız ve 90 dakika sonunda da gülen taraf biz olacağız."

Kazancıoğlu, Giresun halkından karşılaşmaya ilgi göstermelerini isteyerek, "Taraftarımızın desteğiyle iyi sonuçla sahadan ayrılacağımıza inanıyoruz. Rakibimizi eleyerek kupada daha üst turları hedefliyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve Giresun'un adını en yükseklere taşırız." diye konuştu.

Giresunspor Başakşehir maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Giresunspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Giresunspor-Başakşehir karşı karşıya gelecek.

GİRESUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Giresunspor-Başakşehir maçı naklen yayınlanacak.

27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Giresunspor-Başakşehir maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'ten itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.

Genel Bilgiler

- Akın Çorap Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- Son 10 yılda, Metin Diyadin ile Abdullah Avcı 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

- Ev sahibi takımda Jones Carioca cezası, misafir takımda ise Eljero Elia sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 12.191 kişi kapasiteli Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.