Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan'ın transferi hakkında konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre Şenol Güneş, Arda Turan transferine sıcak bakıyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için gereken ekonomik şartlara da önem veriyor.

ARDA'YI TABİİ Kİ BEĞENİRİM AMA...

İşte Şenol Güneş'in Arda Turan ve transferine dair sözleri...

"Benim şu anda elimde bir kadrom var. Birileri giderse birileri de gelecektir. Alternatifi yoksa kimseyi bırakmak istemem. Örneğin Cenk'i göndermeyi düşünmem. Giderse de ona göre çözüm ararız. Arda'yı da tabii ki beğenirim. Ve bunları kamuoyunda konuşmam, başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var. O da yönetimin alanı."