Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürerken kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazılar, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı. Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını oynayacak.