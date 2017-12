Türkiye Gazetesi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şahane bir performans sergileyen ama Süper Lig'de istediği başarıya ulaşamayan son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u kendi evinde ağırlayacak. Peki Beşiktaş Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Osmanlıspor maçı skoru kaç kaç olur? gibi kafaları kurcalayan bir çok soru var. İşte Beşiktaş Osmanlı maçına dair son dakika gelişmeleri...Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Osmanlıspor maçı A2 TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Dilerseniz bu mücadeleyi sitemizden de an be an takip edebilirsiniz. Öte yandan maç bitiminde Beşiktaş Osmanlı maçı golleri ve geniş özeti sizler için bu haberde yer alacak. Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.



Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı. Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı. Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.



Kupada 3. eşleşme

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak. Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı. 2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.



Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, açma germe ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi. Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından tam sahada taktik maçla süren idmanın, şut organizasyonlarıyla sona erdiği bildirildi. Vodafone Park'da oynanacak ve Alper Ulusoy'un yöneteceği Beşiktaş-Osmanlıspor mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.