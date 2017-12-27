Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerine özel önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı iş adamlarıyla birlikte Sudan'a gitmişti.
SUDAN, ÇAD VE TUNUS
Erdoğan'ın; Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan Afrika turuna Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.
BU KEZ TRANSFER İMZASI DEĞİL...
Ziyaret kapsamında; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu.