Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da görevine son verilen Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımdan ayrılığının sonrasında ilk kez konuştu.

Türkiye'den giderken kısa bir açıklama yapan Igor Tudor, bu kez merak edilen tüm sorulara yanıt verdi ve çok konuşulacak ifadeler kullandı.

20 MİLYON TARAFTAR KENDİNDEN GEÇMİŞTİ

Ligin ilk bölümünü anlatan Hırvat teknik adam, "Ligin ilk haftalarında iyi çalıştık, bir oyun modeli bulduk ve dürüst olmak gerekirse, iyi bir fikstür bulduk ki, hiç derbi maçımız yoktu. Böylece harika bir seri yaptık ve 8 puanlık bir avantaj yakaladık. Kulüpteki, medyadaki, taraftarlar arasında olaşan coşkuyu tahmin edemezsiniz. Şampiyonluk kazanılmıştı bile, artık sadece rekorlardan bahsediliyordu. Büyük bir çılgınlık yaşandığını tecrübe ettim, 20 milyon taraftar kendinden geçmiş haldeydi." diye konuştu.

TERİM POSTERLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM

Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını kaybettikten sonra taraftarların tesislere gelip protesto ettiğini söyleyen Tudor,"Kimse böyle bir duruma düşmezdi, bir şeyler garipti. Hajduk'ta oynamış, sonra Juventus'ta oynamış bir oyuncu olarak, birçok krizin içinden geçtim ve çok sinirli oyuncular gördüm. Ama böyle durumlarda hiçbir zaman hedef sadece bir adam olmazdı, burada hoca hedefti. Oyuncuların adı bile geçmiyordu. Bunun hakkında düşündüm ve taraftarların arasında Terim posterlerini görünce şaşkınlığa uğradım. Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI

Röportajında yeniden Medipol Başakşehir mağlubiyeti hakkında konuşan Hırvat teknik adam, "Başakşehir bize 5 şut çekti, 5 gol attı. Biz daha çok hücum ettik, daha çok şut çektik, ancak gol olmadı. O akşam, daha önce binlerce kez gördüm bir akşamdı. Beşiktaş'a karşı devre arasına kadar gol yemedik, ama sonra ilk golü onlar attı ve her şey tepetaklak gitti. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımı ve yıllardır en iyi oyunculara sahipler, harika oynuyorlar. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olduğu için şanslıydık" açıklamasını yaptı.

MEDYA HEMEN KAN İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin kamuoyundan ve muhalefetten etkilendiğini aktaran Hırvat çalıştırıcı, "Galatasaray sahibi olan bir şahıs kulübü değil. Başkan ve yönetim seçiliyor. Politikada da böyledir, büyük bir sorunla başa çıkman gerekiyor. Bu yüzden muhalefet de çok etkili ve hep aktif. Birçoğu başkanı indirmeyi düşünüyor, sonucu ne olursa olsun. Medyanın da büyük bir etkisi olduğu için, ciddi bir baskı var. Hemen kan istiyorlar, kimse analizle, gerçekçi yaklaşımlarla ilgilenmiyor." diyerek sözlerini noktaladı.