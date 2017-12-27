Maç sonu düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik eden Teknik Direktör Badia, attıkları golün çok değerli olduğunu kaydederek rövanş maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Badia, “Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok büyük bir efor sarf ettiler. Bu sebeple kendileriyle gurur duyuyorum. İlk yarı oyunu domine eden taraf bizdik. Buraya 11 kişi sahada olmak üzere 3 kişi de U21 takımdan hazırlanarak geldik. Bildiğiniz gibi bazı sorunlar ve sakat olan oyuncularımız var. İlk yarı öne geçen taraf bizdik. Baktığınız zaman rakip takım hocası ilk 30 dakikada 2 oyuncu değişikliğine gitti. Şu anlama geliyor, hakikaten onlara zorluk çıkardık. Sorun ikinci yarı 2 golü 3-4 dakika arayla yedik. 2-1 bizim için fena skor değildi. Oyuncu değişikliğine gidemediğimiz için son dakikalarda yediğimiz bir gol var. Bildiğiniz gibi iki ayaklı bir maç. Bu oyuncu grubumun göstermiş olduğu karakteri gösterirsek Antalya’da oynanacak maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Attığımız gol çok değerli. Eminim ki turu geçmek adına çok önem arz eden bir gol” diye konuştu.
David Badia: "Rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz"
27.12.2017 - 19:40 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında deplasmanda Kayserispor’a 3-1 mağlup olan Antalyaspor Teknik Direktörü David Badia, rövanş maçını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
Etiketler : david badia,kayserispor,türkiye kupası,antalyaspor,
531401 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/531401.aspx
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35
3
Fenerbahçe
17
9
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20
14
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Beşiktaş
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6
3
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16
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5
Kayserispor
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8
6
3
25
18
7
30
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Göztepe
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3
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26
4
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5
29
8
Sivasspor
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8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
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19
9
25
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Malatyaspor
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6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
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3
5
9
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14
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B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
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4
4
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24
11
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Giresunspor
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5
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17
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0
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5
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4
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Samsunspor
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4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
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5
6
6
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