Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk’i transfer ettiği resmen açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için Southampton’a 85 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Böylece Liverpool, dünyanın en pahalı defans transferine imza atmış oldu.

AÇIK ARA TARİHİN EN PAHALISI

Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu. Hollandalı futbolcu, 2015 yılında Celtic'ten Southampton'a 15.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.