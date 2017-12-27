Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank, EuroCup B grubu 10. maçında sahasında İsrail ekibi Haporl Jarusalem’i 87-68 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada bitirerek Karşılaşma sonrası mücadeleyi basın mensuplarına değerlendiren Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Uzun yoldan geldik buraya. Gruba ilk 4 maçta hiç galibiyet alamadan başladık. Oyuncularımız bunu gurur meselesi yaptı. Çocuklar tırnaklarıyla kazıyarak ikinciliğe geldi. Açıkçası son 6 maçın 5’ini kazanmak demek yeterli performansı gösterdiğimizin kanıtı. Türkiye Ligi’nde çok iyi değiliz ama burada gruptan çıkarak teselli bulduk. Fakat aramız yok. Cumartesi lige döneceğiz sonra da Top 16’ya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“TAKIMIN KARAKTERİ İYİYE GİDİYOR”

Takım olarak gün geçtikçe daha iyi bir görüntü çizdiklerini aktaran Kunter, “Bir tur üste çıkınca daha güçlü takımlar çıkmış oluyor. Darüşşafaka var grubunu birinci bitiren. Avrupa kupaları sürprizlere açık olur. Mesela Hapoel takımı bu kupayı kazanmak için kurulmuştu. Ama onlar bizim gibi yapamadı. Biz hiç işin peşini bırakmadık ve sabrettik. Oyuncuların bu geri dönüşü yapması en pozitif şeylerden birisi. Kolay değil son maçı son topta kaybeden takımın bu maça çıkması. Takımın karakteri iyiye doğru gidiyor. Türkiye Ligi’nde ilk 8’e girmemiz için en az 2 veya 3 maç kazanmamız gerekecek. Ama bu takım bunu yapabilir” şeklinde konuştu.

HAPOEL JARUSALEM CEPHESİ

Hapoel Jarusalem Başantrenörü Mody Maor, EuroCup’ta gruptan çıkamadıkları için bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, “Galatasaray’ı da tebrik ederim, grubu ikinci bitirdiler. Biz ise gruptan çıkamadık. Beklentimiz sezon başında bu değildi ama daha iyi olmaya çalışacağız” dedi.

Hapoel Jarusalem, EuroCup B Grubu 10. maçında deplasmanda Galatasaray Odeabank’a 87-68 mağlup etti. Karşılaşma sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hapoel Jarusalem Başantrenörü Mody Maor, “Bizim için iyi bir maç olmadı. Aslında birinci ve üçüncü çeyrekte takım olarak iyi pozisyonlar yakaladık. Ama ne hücumda ne de savunmada istediklerimizi yapamadık. Takım oyun içinde bazen beklentilerimi karşıladı. Ama bunu istikrarlı şekilde sahaya yansıtamadık. Galatasaray’ı da tebrik ederim, grubu ikinci bitirdiler. Biz ise gruptan çıkamadık. Beklentimiz sezon başında bu değildi ama daha iyi olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.