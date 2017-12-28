Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Darüşşafaka, grubun 10. ve son mücadelesinde MoraBanc Andorra'ya konuk oldu.
Andorra Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, 15-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Fakat Darüşşafaka, soyunma odasına 32-31 önde gitti.
Son 10 dakika öncesi farkı 4'e (48-52) çıkaran Darüşşafaka, sahadan 69-68 galip ayrıldı.
Darüşşafaka'yı galibiyete, 19 sayı, 8 ribauntla oynayan Johnson ve 16 sayı, 4 asist üreten Cummings taşıdı.
Yeşil-siyahlı ekip böylece 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle A Grubu'nu lider bitirdi.