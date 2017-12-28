Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatya mağlubiyetinin sonrasında yönetim kurulunun kararıyla Galatasaray’daki görevine son verilen teknik direktör Igor Tudor sessizliğini bozdu. Tudor’un açıklamalarında en dikkat çekici kısım ise Başakşehir mağlubiyetinin ardından gece tesislerde yaşananlara dair yorumlarıydı. Sezon başından bu yana yaşanan süreci anlatan Hırvat çalıştırıcı, “Ligin ilk haftalarında iyi çalıştık, bir oyun modeli bulduk ve dürüst olmak gerekirse, iyi bir fikstür bulduk. Hiç derbi maçımız yoktu. Böylece harika bir seri yaptık ve 8 puanlık bir avantaj yakaladık. Kulüpteki, medyadaki, taraftarlar arasında olaşan coşkuyu tahmin edemezsiniz. Şampiyonluk kazanılmıştı bile, artık sadece rekorlardan bahsediliyordu. Büyük bir çılgınlık yaşandığını tecrübe ettim, 20 milyon taraftar kendinden geçmiş haldeydi’ dedi.

Başkan’a gülerek cevap

“Trabzonspor gibi iyi bir takıma karşı, çok zorlu bir atmosferde kaybettik” diyen Tudor, Başkan’la arasında geçen diyaloğu da anlatıp “Trabzon’da kimse kolay bir maç oynayamazdı. Yenilginin ardından başkan geldi, ne olduğunu sordu. Ona gülümseme ile baktım ve hiçbir şeyin olmadığını söyledim, basit bir yenilgiydi” dedi. Sonrasında Başakşehir mağlubiyetinin yaşandığı güne gelen Tudor, asıl flaş cümleleri ise bu noktada kurdu. Hırvat teknik adam, Başakşehir yenilgisi sonrası 200 kadar taraftarın tesislerdeki protestosuna değindi.

Terim’e yorum yok

Kariyerindeki olaylarla da sarı-kırmızılı kulüpte yaşadıklarını harmanlayan Tudor “Taraftarı mutsuz, sinirli olduğunu gördüm. ‘Tudor istifa’ diyorlardı ve ligde liderdik. Kimse böyle bir duruma düşmezdi, bir şeyler garipti. Juventus’ta oynamış bir oyuncu olarak, birçok krizin içinden geçtim ve çok sinirli oyuncular gördüm. Ama böyle durumlarda hiçbir zaman hedef sadece bir adam olmazdı, burada hedef hocaydı. Oyuncuların adı bile geçmiyordu. Taraftarların arasında Terim posterlerini görünce şaşkınlığa uğradım. Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı. Şu anda o gece hakkında düşünüyorum ve her şey bana daha açık geliyor. Terim hakkında yorum yapmak istemiyorum” ifadesini kullandı.

Başka seçenekleri yoktu

Gönderiliş sürecinden Başkan Dursun Özbek’le yaşadıklarını da anlatan Tudor “Deplasmanda 3 maç kaybettik ve Türkiye’de deplasmanlar zor, ki biz Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 3 güçlü takıma kaybettik, onlar da şampiyonluk adayı. 4. mağlubiyeti dikkate almıyorum, çünkü maçtan önce benim ayrılığımın beklendiğini biliyordum. Başkan bana hiç olmayacak bir şey söyledi ama burası Türkiye, tek söyleyeceğim şey bu. Bütün yönetimin büyük bir baskı altında yaşadığını ve başka seçeneği olmadığını söyledi. Şoka uğramadım, hayal kırıklığı bile yaşamadım” diye konuştu.