Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında misafir ettiği İstanbulspor’u 2-0 yendi ve rövanş öncesi avantaj yakaladı. Kupanın 5. turunda bir başka TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor’a iki maçta 10 gol atan sarı-lacivertliler bu defa etkili savunma yapan İstanbulspor defansını aşmakta zorlandı. Yalçın Koşukavak’ın takımı karşılaşmanın başından itibaren 3-4-2-1 oynarken, kalabalık orta sahasıyla Fenerbahçe’ye boş alan bırakmadı.

Penaltı feryatları

Maçın ilk adrenalin yükselten anı 36. dakikada yaşandı. Valbuena’nın şutu ceza sahası içinde Wellington’un eline çarpsa da Arda Kardeşler oyunu ‘penaltı feryatları arasında’ devam ettirdi. 38’de Skrtel’in kornerden gelen ortaya vurduğu kafa direkten döndü. İlk yarı golsüz bitti. Aykut Kocaman’ın 68’de sahaya sürdüğü Soldado gecenin oyuncusu oldu. İspanyol yıldız 78’deki Giuliano’un pasında topa dar açıdan ustaca vurdu: 1-0. Aynı Soldado 89’da Hasan Ali’nin şutuyla havalanan topu defans arkasında filelerle buluşturdu: 2-0.

Soldado: Şanslıydım

Gecenin adamı Soldado maçın ardından, “Gerçekten karşımızda sahaya çok iyi yayılan bir rakip vardı. Daha sonra rakibimiz düşüşe geçti, biraz şanslıydım o düşüşte oyuna girdim, sonrasında goller geldi. Her geçen gün birbirimizi tanıyoruz. Ligin ikinci yarısında daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaman: İsraflar yapıldı

İstanbulspor’u tebrik eden Aykut Kocaman, “Zorlandık çünkü rakip 121 kilometre koşmuş. Güçlü, disiplinli oyunumuzu geliştirmeliyiz” dedi. Transfer konusu sorulan Kocaman içinde bulunduğu zorluğa değinerek, “Yerli transferi mümkün gözükmüyor, yabancı transferi için de elimizde 15 yabancı var. Bir oyuncuyu çıkartmak kolay değil. Maliyetler var. UEFA tarafından sürekli denetlenme durumu mevcut ve yıllardan beri içinde olduğumuz yanlışlıklar bütünü sebebiyle yapılan israf söz konusu” diyerek geçmişte yapılan transfer yanlışlarını eleştirdi.