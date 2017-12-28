Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın Doğu Üniversitesi, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda organize edilen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 75-59’luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılıklı sayılarla geçen ilk seti Yakın Doğu 13-12 üstün tamamladı. 2. çeyreğe Pelin ve Dabovic’in sayılarıyla başlayan Fener, Ayşe’nin de katkısıyla bir ara öne geçse de, Yakın Doğu Lavender, Mc Bride ve Bahar’la üçlükler bularak devreye de 39-31 önde girdi. 3. çeyrekte Lavender’in üretkenliğiyle 10 sayı farkı (41-31) yakalayan Yakın Doğu, Cansu’nun da katkısıyla 59-41 önde girdiği final periyodunda rakibine şans tanımadı ve salondan 75-69’luk zaferle ayrıldı. Karşılamanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Yakın Doğu’dan Mc Bride olurken, galibiyete Lavender 14, Vandersloot 11, Bahar 10 sayılık katkı yaptı.