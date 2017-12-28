Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Everton arasındaki Cenk Tosun pazarlığında artık son aşamaya gelindi. Yıldız golcü için Beşiktaş’a 20 milyon avro öneren Everton, siyah-beyazlı yönetimin “25 milyon avro ve bir sonraki satıştan pay” cevabı ile karşı karşıya kaldı. Beşiktaş’ın restinin ardından yeni bir teklif ile masaya oturmaya hazırlanan Everton, teklifini 22 milyon avro bandına çekerek transfere nokta koymaya çalışacak. Beşiktaş’tan 1,6 milyon avro kazanan Cenk Tosun’a da 4 yıllık sözleşme karşılığında 20 milyon avro öneren ve millî futbolcu ile prensip anlaşmasına varan İngiliz kulübü, siyah-beyazlı yönetiminden gelecek olan cevaba göre transfere nokta koyacak. Everton’da yılda 4 milyon avro kazanacak olan Cenk Tosun’un Everton’a gitme ihtimalinin yüksek olduğu için yeni golcü transferi planları da başladı.

Listede 3 golcü var

Yönetim, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Demba Ba’nın yanı sıra bir santrfor transferi için daha yoğun şekilde araştırmalara başladı. Cenk Tosun’un gitmesi durumunda kadrosunu sadece Demba Ba ile takviye etmeyecek olan Beşiktaş’ın öncelikli hedefinin Meksika’da Tigres takımında forma giyen Gignac olacağı öğrenildi. Öte yandan Antalyasporlu dünyaca ünlü golcü Samuel Eto’o da listede yer alan isimler arasında. Yıldız futbolcunun Beşiktaş’a gelmeye çok hevesli olduğu biliniyor. Antalyaspor’da eski başkan Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldızın Beşiktaş’a gitmesine geçen sezon son anda engel olmuştu. Bu sezon önünde böyle bir engel bulunmayan Beşiktaş, Demba Ba ve Gignac’tan gelecek haberlere göre Eto’o ile yeniden temasa geçecek.

Yine en golcü

Everton’a transfer için gün sayan Cenk Tosun, Beşiktaş’ta geçen sezonki gibi ligin ilk yarısında gol yollarında en etkili isim oldu. Siyah-beyazlı formayla ligde 8 gol atan Cenk Tosun’un ardından Ryan Babel takımına 7 gollük katkı yaptı. Bu sezon 17 maçta sahaya çıkmasına rağmen 536 dakika süre alabilen Alvaro Negredo ise fileleri ancak 4 defa havalandırabildi.

Kupada rakip Osmanlıspor

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bu akşam saat 20.30’da Vodafone Park’ta Osmanlıspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 17 Aralık’ta rakibini ligde 5-1’lik skorla mağlup etmişti. Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano, Talisca, Medel, Fabri ve Lens maç kadrosunda bulunmayacak. Alper Ulusoy’un yöneteceği Beşiktaş-Osmanlıspor mücadelesi A2 kanalından canlı yayınlanacak.

Pektemek'e üç talip var

Takımdan ayrılmak istemeyen Beşiktaş’ın yedek golcüsü Mustafa Pektemek’e ara transfer dönemi öncesinde ligden 3 talip çıktı. Bu sezon Süper Lig’de sadece 2 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Gençlerbirliği’nin yanı sıra Karabükspor ve Kasımpaşa’nın istediği öğrenildi. Pektemek geleceğiyle ilgili kararını teknik direktör Şenol Güneş’le yapacağı görüşmenin ardından verecek.