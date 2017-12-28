Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulspor'u Roberto Soldado'nun golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında eleştirilerde bulundu.



"OYUNCULARLA ANTRENÖR ARASINDA SORUN OLUYOR"



Kupa maçlarının ligin bitmesinin ardından yapılmasını doğru bulmadığını dile getiren Kocaman, "2 kupayı da birbirinden ayırmıyorum. Ancak ne olursa olsun lig bittiği andan itibaren konsantrasyonla ilgili sorun olabiliyor. TFF’nin ilgili kurumlarından neler olduğunun bilgisini alarak bir düzeltmede bulunmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bu maç geçen hafta oynanabilirdi. Ya da ikinci yarıya başlarken arka arkaya 4 gün rakipler birbirleriyle 2 maçı oynayabilirdi. Ancak dönemin kendine ait şartlarından dolayı oyuncularla kulüp ve antrenör arasında gereksiz bir durum ortaya çıkıyor. Uzun mesafe gitmek için izin isteyenler oluyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.