Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un transferini İngilizler duyurdu. İki kulüp 25 milyon pounda el sıkıştı. Cenk, Everton'dan yıllık 4 milyon euro alacak.

İNGİLİZ BASINI AÇIKLADI



İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Beşiktaş ile Everton, Cenk'in transferi için kesin anlaşmaya vardı. Guardian editörü Ed Aarons da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla anlaşmayı açıkladı.

Aarons, "Everton, Cenk Tosun için 25 milyon pound karşılığında Beşiktaş'la anlaştı. Forvet oyuncusunun transferi devre arası transfer dönemi açıldığında gerçekleşecek." şeklinde tweet attı.





Siyah-beyazlı ekibin Cenk Tosun'un yerine Demba Ba'yı transfer etmesi bekleniyor. Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı, Süper Lig'de ise 16 maçta 8 gol attı.