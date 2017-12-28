Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymiş olan kaleci Cenk Gönen, İspanya’da umduğunu bulamadı. 29 yaşındaki file bekçisi, sezon başında transfer olduğu La Liga ekiplerinden Malaga’da adeta hayal kırıklığına uğrarken, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Bu sezon La Liga’da 3 mücadelede kadroya giren Gönen, uyluğundaki sakatlık sebebiyle de sarsıldı. İspanya Kral Kupası’nda sadece 2 maç kadroya giren deneyimli eldiven, bu sezon Malaga forması ile 5 kez kadroda bulundu. Cenk Gönen, bu sezon kadroya girdiği maçlarda ise süre alamadı.



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Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten 200 bin Euro’ya İspanyol ekibi Malaga’ya transferi gerçekleşen file bekçisinin, sezon sonunda Malaga ile yollarının ayrılmasının beklendiği iddia edildi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Cedrick Carroso’yu gözden çıkardığı ve Muslera’nın yedeği olarak Cenk Gönen’i düşündüğü ileri sürüldü.