Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Cenk Tosun için Eveton ile anlaşma aşamasına geldi. Son 1 haftadır siyah beyazlı kulüp ile bonservis bedeli pazarlığı yapan İngiliz ekibi, teklifini 25 milyon Euro'ya çıkardı.

İlk olarak Cenk için 17 milyon Euro öneren Everton, yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş’a 25 milyon Euro önerdi. 26 yaşındaki oyuncunun da Everton'a transfer olmaya olumlu yaklaşmasının ardından temaslar hız kazandı. Kulüpler arasında resmi anlaşmanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Anlaşma sonrası İngiltere’ye gidecek olan Cenk, Liverpool’da sağlık kontrolünden geçecek. Ada ekibine 4,5 yıllık imza atacak olan milli futbolcu, yıllık 4 milyon Euro kazancak.

TARİHE GEÇECEK



Transferin 25 milyon Euro seviyelerinde gerçekleşmesi halinde, bir Türk futbolcunun, Türkiye’den yurt dışına transferinde en yüksek bonservis geliri elde edilmiş olacak.

Rekor sezon başında Medipol Başakşehir’den Roma'ya 15 milyon Euro’ya transfer olan Cengiz Ünder'de.

2011-2012 sezonu başında Galatasaray’dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan için İspanyol ekibi 12 milyon Euro ödemişti.