Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a deplasmanda 4-1 kaybeden Osmanlıspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Beşiktaş karşısında iyi futbol oynamak için sahaya çıktıklarını söyleyen Buz, “Buraya gelmeden önce pazartesi günü maç yaptık. Bu maç da futbolcu arkadaşlarımızın ilk yarıdaki son maçı. Ellerinden geleni yaptılar. Seyir zevki yüksek bir maç göstermek istedik. Skor anlamında istediğimizi alamadık. İlk devrede yaptığımız bireysel hatalar vardı. İkinci yarıda 3 net pozisyonumuz vardı. Sonuç daha farklı olabilirdi. İlk yarı bizim açımızdan zor geçti. Ligde de zor bir konumdayız. Beşiktaş’ı kutluyorum. Hazırlıklara başlayacağız ve iyi bir kamp dönemiyle çıkış yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Maç planlaması yanlış yapılıyor”

Kupa maçlarının oynandığı tarihin yanlış olduğunu düşündüğünü söyleyen İrfan Buz, “Planlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Futbolcuları burada tutuyorsunuz ilk yarıyı bitiriyorsunuz. Noel tatilleri var. İngiltere maçlar devam ediyor diyorlar ama her yerde aynı değil. Ben Almanya’da da yaşadım. Kupa statüsünü doğru buluyorum, hatta tek maça da indirilebilir. Ama zaman olarak kötü. Afrika’ya gidenler var, Avrupa’ya gidenler var. Ayın 3’ünde Antalya’da toplanacağız. Mental olarak futbolcuları belirli seviyede tutmak kolay değil. Bugün Beşiktaş tam kadro olarak çıktı. Bazı futbolcularımızı bu konuda koruduk. Korumamış olsaydık, daha fazla sıkıntı yaşayabilirdik. Bazı arkadaşları oynatmak istedik ve ellerinden geleni yaptılar. Fırsat vermek de önemli. Fırsat vermediğiniz zaman tanınmıyorlar. Gelişme anlamında bu da çok önemli bir durum. Herkese iyi seneler diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.