Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Cenk Tosun için Premier Lig ekiplerinden Everton devreye girmiş ve Beşiktaş'a 20 milyon Pound teklif ettiği iddia edilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 58. dakikada yerini Orkan'a bırakmıştı.

Maç sonunda siyah-beyazlı taraftarlar takımı soyunma odasından çağırırken Cenk Tosun'u da ortaya davet etti. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan golcü oyuncu, ilk yarının son 3'lüsünü çektiren isim oldu. Cenk'in bu hareketine sosyal medyada ve taraftarlar arasında veda yorumları yapıldı.

Cenk Tosun'un taraftarlara üçlü çektirdiği anlarda Şenol Güneş'in oyuncusuna bakışı ise 'veda bakışı' olarak yorumlandı.